«Опасаемся за газон»: Осинькин – перед матчем с «Динамо» в Кубке России

Сегодня, 23 февраля, «Крылья Советов» примут московское «Динамо» в первом матче ¼ финала Кубка России. За час до начала игры главный тренер самарцев Игорь Осинькин пообщался с клубной пресс-службой.

«Мы привыкли, что поле в Самаре идеальное всегда. Но сегодня, учитывая, какая температура, мы немного опасаемся за газон. Это февраль месяц. Надеемся, что поле выдержит и не помешает командам показать определенный уровень игры», – заявил Осинькин, отметив, что его команда намерена «играть с атаками на пространстве».

Добавим, что команды уже огласили стартовые составы. Посмотреть их можно здесь.