Томислав Дуймович: Дзюба с характером. Он пригодится «Локомотиву»

«В футболе достаточно примеров возрастных игроков, которые выступают на высоком уровне. Если Дзюба больше двадцати лет в футболе и понимает, как себя настроить на каждую игру ментально и физически, то нет никаких сомнений.

У Артема прекрасные лидерские качества, это человек с характером. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву». Не удивлен, что Дзюба стал лучшим игроком вчерашнего матча.

У «Спартака» более сбалансированная команда, все игроки долго играют вместе. В «Локомотиве» — наоборот, транзитное время, проходит перестройка, а новому главному тренеру нужно время для построения новой команды. Глубоко надеюсь, что в этом плане Дзюба поможет «Локомотиву», — сказал Дуймович Sport24.