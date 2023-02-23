«Челси» продаст Маунта, если не сумеет договориться о контракте с футболистом

«Челси» хочет продлить контракт с полузащитником Мейсоном Маунтом. Об этом пишут британские СМИ.

Нынешний договор игрока действует до 30 июня 2024 года, однако, «синие» готовы пролонгировать соглашение уже сейчас. В случае, если футболист откажется, он будет продан по окончании текущего сезона.

Напомним, 24-летний хавбек – воспитанник лондонского клуба. За первую команду он играет с июля 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.