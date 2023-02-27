Быстров – о матче «Спартак» – «Локомотив»: Судьи отработали максимально четко и справедливо

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров оставил запись в соцсети после победы команды в ответном матче ¼ финала с «Локомотивом» (4:2).

И снова великолепный, зрелищный матч! С обилием голов, с красивыми моментами.

Жаль, началось нытье, как обычно, мол, судья ошибся где-то, что-то недосмотрел.

На мой взгляд, судьи сегодня отработали максимально четко и справедливо: давали бороться, биться до конца. В принципе, все по делу», – написал Быстров.

Обыграв «Локомотив», красно-белые вышли в полуфинальную стадию турнира, где сыграют с «Уралом». Что касается красно-зеленых, то подопечные Михаила Галактионова отправляются в нижнюю сетку – Путь регионов.