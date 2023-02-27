Александр Головин: Рад остаться в «Монако» и продолжить свое развитие

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после продления контракта. Напомним, сегодня, 27 февраля, российский футболист продлил соглашение до 2026 года.

«Мне очень приятно продолжить работу в составе «Монако», и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Я также очень рад, что мне представилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить свое развитие», – приводит слова футболиста официальный сайт «Монако».

Напомним, Головину 26 лет. Он выступает за красно-белых с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек отыграл 24 матча и забил 6 голов. Также на его счету 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Головин интересен дортмундской «Боруссии».