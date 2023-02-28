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Защитник «Баварии» Канселу назвал лучшего игрока из символической сборной ФИФА

Спойлер: он выступает за «Реал».
28 февраля 2023 21:37
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Баварии» Жоау Канселу, попавший в символическую сборную ФИФА, назвал лучшего футболиста из этой команды. По словам португальца, им является полузащитник «Реала» Лука Модрич, который несмотря на солидный возраст продолжает показывать высокий уровень игры.

«Например, когда я смотрел матч «Реала» с «Ливерпулем», он играл восхитительно. Лично я бы выбрал Модрича.

Если бы я был зрителем, я бы ходил на стадион, чтобы увидеть таких игроков. Очень рад находиться рядом с ними, потому что они лучшие. Для меня быть здесь, рядом с лучшими игроками года – большая привилегия. Я мечтал об этом в детстве, хотел побеждать, и теперь я этого добился и очень счастлив», – заявил португалец немецким СМИ.

Напомним, помимо Модрича и Канселу в команду года попали Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Бразилия), Лионель Месси, («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

источник: «Советский спорт»
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Защитник «Баварии» Канселу назвал лучшего игрока из символической сборной ФИФА
Спойлер: он выступает за «Реал».
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