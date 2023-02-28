«Рома» проиграла аутсайдеру Серии А, Моуринью получил красную карточку за споры с арбитром

«Рома» уступила «Кремонезе» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей по голу забили Франк Тсаджут (17-я минута) и Даниэль Чофани (82-я). У римлян отличился Леонардо Спинаццола (71-я).

Отметим, что весь второй тайм гости играли без главного тренера: на 46-й минуте Жозе Моуринью получил прямую красную карточку за споры с арбитром.

Таким образом, его команда занимает 5-е место в Серии А, набрав 44 очка. «Кремонезе», одержавший первую победу в сезоне, по-прежнему в зоне вылета: у команды Давиде Баллардини 12 очков и 19-я позиция.

Серия А. 24-й тур

«Кремонезе» – «Рома» – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 17 Тсаджу, 1:1 – 71 Спинаццола, 2:1 – 83, пенальти Чиофани.

«Кремонезе»: Карнезекки, Серникола (Гильоне, 84), Бьянкетти, Феррари (Кирикеш, 84), Васкес, Валери, Бенасси, Пикель (Гальдамес, 78), Окереке, Тсаджу (Чиофани, 78), Афена-Гьян (Мейте, 66).

«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула (Карсдорп, 68), Рожер, Спинаццола, Вейналдум, Кристанте (Матич, 63), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 63), Залевски (Сольбаккен, 63), Дибала, Белотти (Абрахам, 62).

Предупреждения: Феррари (12), Бьянкетти (52), Серникола (58), Эль-Шаарави (74), Рожер (81).