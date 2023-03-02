«Будет непросто»: Кучаев – о матчах с «Крыльями Советов» в полуфинале Кубка России

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал итоги жеребьевки ½ финала Кубка России. Напомним, на этой стадии турнира армейцы сыграют с «Крыльями Советов».

«Будет непростое противостояние, но приложим все силы, чтобы продвинуться дальше по сетке турнира. Хочется идти дальше именно по Пути РПЛ», – заявил хавбек клубной пресс-службе.

Также Кучаев подчеркнул, что матчи с «Крыльями Советов» будут интересными для зрителей, так как обе команды играют в атакующий футбол.

«Важно, что ответная игра будет домашней: надеемся, поддержка трибун нам поможет решить исход противостояния в свою пользу», – заключил Кучаев.

Напомним, первый матч «Крыльев» и ЦСКА пройдет в Самаре с 14 по 16 марта. Ответный – с 4 по 6 апреля в Москве.