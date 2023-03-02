Федотов высказался о матчах с «Крыльями Советов» в полуфинале Кубка России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий клубной пресс-службы после окончания жеребьевки ½ финала Кубка России. На этой стадии турнира армейцы сыграют с «Крыльями Советов».

В частности, Федотов заявил, что самарский клуб может доставить проблем его команде. Он также напомнил, что «Крылья Советов» выбили из Кубка столичное «Динамо».

«12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние», – заявил тренер красно-синих.

Напомним, первый матч «Крыльев» и ЦСКА пройдет в Самаре с 14 по 16 марта. Ответный – с 4 по 6 апреля в Москве.