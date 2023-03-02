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«Челси» готовит предложение о трансфере Осимхена

Лондонский клуб готов повысить зарплату футболисту в два раза.
02 марта 2023 20:41
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен попал в сферу интересов «Челси». Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, английский гранд готовит предложение о трансфере футболиста. Отмечается, что владелец «синих» Тодд Боули готов повысить зарплату нападающему в два раза: сейчас он получает 4,5 млн евро в год.

Напомним, 24-летний Осимхен – один из лучших игроков Серии А. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевых паса.

В сентябре 2020 года «Наполи» выложил за его переход «Лиллю» 75 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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