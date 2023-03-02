«Челси» готовит предложение о трансфере Осимхена

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен попал в сферу интересов «Челси». Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, английский гранд готовит предложение о трансфере футболиста. Отмечается, что владелец «синих» Тодд Боули готов повысить зарплату нападающему в два раза: сейчас он получает 4,5 млн евро в год.

Напомним, 24-летний Осимхен – один из лучших игроков Серии А. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевых паса.

В сентябре 2020 года «Наполи» выложил за его переход «Лиллю» 75 млн евро.