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Фред назвал Каземиро лидером «Манчестер Юнайтед»

31-летний бразилец – пятикратный победитель Лиги чемпионов.
02 марта 2023 21:04
автор: Артур Гичунцев

Одним из лидеров «Манчестер Юнайтед» является опорный хавбек Карлос Каземиро, купленный прошлым летом у «Реала». Такое мнение выразил полузащитник «красных дьяволов» Фред.

«Он большой лидер, он много разговаривает с нами, с каждым игроком, каждый день. Он также пытается работать над своим английским языком. Он хороший парень, все это знают, у него хорошие манеры в раздевалке», – заявил Фред британским СМИ.

Напомним, 31-летний Каземиро – пятикратный победитель Лиги чемпионов. В «МЮ» он перешел летом 2022 года. В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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