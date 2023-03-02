Фред назвал Каземиро лидером «Манчестер Юнайтед»

Одним из лидеров «Манчестер Юнайтед» является опорный хавбек Карлос Каземиро, купленный прошлым летом у «Реала». Такое мнение выразил полузащитник «красных дьяволов» Фред.

«Он большой лидер, он много разговаривает с нами, с каждым игроком, каждый день. Он также пытается работать над своим английским языком. Он хороший парень, все это знают, у него хорошие манеры в раздевалке», – заявил Фред британским СМИ.

Напомним, 31-летний Каземиро – пятикратный победитель Лиги чемпионов. В «МЮ» он перешел летом 2022 года. В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.