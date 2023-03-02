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Легенда НБА отговаривал Калюлю от перехода из «Лиона» в «Милан»

Футболист мог остаться во Франции.
02 марта 2023 22:45
автор: Александр Шульгин

Французский защитник итальянского «Милана» Пьер Калюлю вспомнил, как легенда НБА Тони Паркер отговаривал его переходить из «Лиона» в стан «россонери».

«Когда я собирался покинуть «Лион», я получил видеозвонок: это был Тони Паркер. Я проговорил с ним около 45 минут и думал: «У меня что, галлюцинации?» Он говорил, что я талантливый игрок, что выбор за мной. Он умолял меня не уходить из «Лиона», - приводит слова футболиста французская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Калюлю провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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