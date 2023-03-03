Кристоф Галтье: Неймар не сыграет с «Баварией». Это очень серьезная потеря для нас

Форвард «ПСЖ» Неймар не поможет команде в ответном матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом заявил наставник парижан Кристоф Галтье.

«Не могу сказать, что отсутствие Неймара – это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас», – сказал специалист, чьи слова приводят французские СМИ.

Напомним, 31-летний Неймар получил травму матче Лиги 1 против «Лилля» (4:3) и с тех пор находится в лазарете.

Что касается матча с «Баварией», то встреча состоится 8 марта и пройдет в Мюнхене. Первая игра завершилась победой немецкого гранда (1:0).