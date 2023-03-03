Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком матча 18-го тура лиги между «Факелом» и «Химками» (1:1) стал полузащитник воронежской команды Ираклий Квеквескири.

Отметим, что 32-летний хавбек отыграл полную встречу и получил желтую карточку на 96-й минуте. В текущем сезоне на счету футболиста три забитых мяча в 19 играх.

В данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» идут 15-ми (13 очков).

11 марта клуб из Воронежа отправится в гости к «Спартаку», а химчане днем позже на выезде встретятся с «Зенитом».