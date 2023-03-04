Защитник «Зенита» Ренан отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Бразилии.

«Очередная моя мечта осуществляется. Только бог знает, через что я прошел, чтобы добиться этого. Я благодарен богу за все, пусть этот вызов станет первым из многих!» – написал игрок в соцсети.

Напомним, Ренан вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч с командой Марокко. Встреча состоится 26 марта.

К слову, футболист является победителем молодежного Кубка Америки. Он помог «селесао» выиграть этот турнир в феврале 2023 года.