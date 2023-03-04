Спаллетти раскритиковал игроков «Наполи» после поражения от «Лацио»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в 25-м туре Серии А.

По словам специалиста, его команде не хватило качества. Наставник также подчеркнул, что игроки «Наполи» делали безобразные передачи и постоянно торопились.

«Я знал, что «Лацио» будет действовать от обороны, но в этой игре мы принимали самые худшие решения в сезоне. Что я увидел положительного, так это голод, а также отсутствие высокомерия и самонадеянности», – добавил итальянец зарубежным СМИ.

Уступив «орлам», неаполитанцы прервали победную серию из 8 матчей. Впрочем, они по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав 65 очков. «Лацио» идет вторым. У команды Маурицио Сарри 48 очков.