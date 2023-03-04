«Ливерпуль» готов отпустить трех игроков в конце сезона 

Руководство «Ливерпуля» намерено расстаться с трем футболистами по завершении сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что мерсисайдцы рассчитывают перестроить линию полузащиты команды в летнее трансферное окно.

По информации источника, Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта покинут английский клуб на правах свободных агентов.

Добавим, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, Окслейд-Чемберлен с 2017, а Кейта присоединился к команде в 2018 году.