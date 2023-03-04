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Суарес и Месси отговаривали Неймара от перехода в «ПСЖ»: Мы говорили ему, что в Англии будет лучше

По словам уругвайца, бразильский нападающий допустил ошибку.
04 марта 2023 14:22
автор: Артур Гичунцев

Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес вспомнил об уходе Неймара из каталонского клуба. По словам уругвайца, он убеждал игрока остаться на «Камп Ноу» или принять предложение «Манчестер Сити». Такой же позиции придерживался Лионель Месси.

«Он слушал нас и говорил: «Да, да, я хочу остаться». Мы, как друзья, советовали ему остаться, но это его решение, его семьи. Мы говорили: «Неймар, Англия лучше . «Манчестер Сити», этот футбол будет лучше для тебя. Но Франция?..»

Это рискованное заявление, но я возьму на себя такую ответственность. Если бы Неймар остался в «Барселоне», он бы наверняка выиграл «Золотой мяч». Мое мнение таково, что если бы он остался, то выиграл бы, да», – добавил Суарес в интервью зарубежным СМИ.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Он отыграл за сине-гранатовых 186 матчей и выиграл 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов. В «ПСЖ» бразилец перешел за рекордную сумму – 222 млн евро и получил щедрый контракт.

источник: «Советский спорт»
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