Пандемия? Хуже: Fan ID! Мешков при полупустых трибунах отобрал у «Спартака» победу над «Уралом»

ДЕБЮТ ДУАРТЕ В РПЛ

Команды подошли к возобновлению чемпионата в хорошем настроении. Спартаковцы дважды победили в Кубке «Локомотив», а уральцы прошли крепкий «Ростов». При этом с учетом осени у хозяев было восемь матчей РПЛ без поражений, а у подопечных Виктора Гончаренко – семь. Получается, на «Открытие Арене» был скрытый центральный матч тура.

В составе гостей с учетом травмы Юрия Газинского обошлось без сюрпризов, а присутствие Эрика Бикфалви, Лазара Ранджеловича и Алексея Каштанова гарантировало красно-белым напряжение в штрафной Александра Селихова. Особенно если учесть, что против этой атакующей группы в центре обороны москвичей дебютировала пара Никита Чернов – Алексис Дуарте, поскольку Георгий Джикия отбывал дисквалификацию. А уже на 15-й минуте получившего повреждение Чернова заменил Павел Маслов.

Если отсутствие капитана было неизбежным (повязку надел Роман Зобнин), то в нападении у Абаскаля масса вариантов, и он выбрал весьма нетривиальное сочетание: Квинси Промес – Шамар Николсон – Михаил Игнатов. При этом Александр Соболев, Кейта Бальде и зарекомендовавший себя в последнее время Павел Мелешин остались на скамейке, как и Антон Зиньковский с Кристофером Мартинсом Перейрой. Обойма у «Спартака», конечно, потрясающая, ведь со временем поправятся еще и Наиль Умяров с Виктором Мозесом.

ПАНДЕМИЯ? FAN ID!

Это первый матч на «Открытие Арене» при обязательном введении Fan ID, и это было заметно как на трибунах (тишина и отчетливо слышные крики отдельных болельщиков), так и на поле. И вживую, и по телевизору. Все мы помним, как уныло во время пандемии смотрелась даже Лига чемпионов, а теперь сектора опустели не из-за каких-то внешних факторов, а по нашей собственной вине.

Каждый пришедший по нескольку раз за 90 минут отмечал, что такой ужасающе тихой обстановки на домашнем матче «Спартака» не встречал, наверное, никогда. И уж ни разу на «Открывашке» точно. После матча получим статистику по зрителям, но пустые сиденья зияли пустотой, вызывая кровь из глаз. Пора признать, что сколько бы инициаторы этого паспорта болельщика ни занимались «разъяснением» нерадивых фанатов, никому это оказалось не надо.

А самое ужасное, что вся эта концепция формулировалась, как возможность вернуть на стадионы семьи с детьми. А вместо этого на трибунах присутствует только холодный мартовский ветер. Кто виноват в происходящем? И какую ответственность он понесет за то, что лишил болельщиков их любимой игры, а клубы – доходов от зрителей? Получат ли клубы компенсацию за упущенную выгоду? Куда им обращаться?

ПРЕССИНГ «УРАЛА», ШЛАГБАУМ ДУАРТЕ

В непривычной обстановке непривычно пассивно поначалу выглядели и футболисты «Спартака». «Урал» при Гончаренко впечатляюще прибавил, а здесь, в гостях у фаворита, задушил его на удивление слаженным прессингом. Белорусскому специалисту удалось главное – ментально так подготовить своих игроков, что они не боятся играть в максимально сложный, рискованный и энергоемкий футбол на поле одного из фаворитов чемпионата. Не это ли тренерский подвиг?

Важно и то, что получалось у гостей очень эффективно. До забитого гола они почти ничего не допускали у своих ворот, потому что спартаковцам считанное число раз удалось преодолеть на скорости середину поля. В основном они спотыкались на неточных передачах. Процент брака был колоссальный.

В тот момент, когда казалось, что хозяева постепенно адаптируются к снежной погоде, лысоватому газону и физической мобильности соперника, уральцы убежали в контратаку, Дуарте не успел к прострелу Лео Гогличидзе и рукой поставил Каштанову шлагбаум. Работавший 200-й матч в РПЛ Виталий Мешков эпизод пропустил, но получил подсказку от ВАР, сходил к монитору и указал на «точку». Рай Влут выиграл дуэль у Селихова и открыл счет в матче.

Красно-белые не привыкли оказываться в положении отыгрывающихся. В 2023 году с учетом товарищеских матчей они открывали счет в шести случаях из семи. Первыми они забивали и в обеих встречах с «Локомотивом», так что по счету им действовать привычнее. Тем не менее, им удалось взвинтить темп, закрепиться на чужой половине, создать несколько моментов и сравнять счет – Минтимер Бевеев неудачно подставился под мощный удар Руслана Литвинова из-за пределов штрафной и отправил мяч под перекладину собственных ворот.

МИНУТА СЛАВЫ ЮШИНА

Осенью Абаскаль зарекомендовал себя специалистом, которому отлично удается вносить точные изменения в игру команды именно в перерыве. На сей раз он обошелся без кадровых перестановок, хотя лично я ожидал выхода вместо Николсона Александра Соболева. Россиянин из-за дисквалификации пропустил оба кубковых матча, но ямайский форвард в первой половине запомнился только старанием.

Но даже отсутствие замен не помешало спартаковцам запереть соперника на его трети поля. Прессинг они стали проходить за счет того, что Роман Зобнин стал чаще приходить на помощь к защитникам в первой фазе розыгрыша, и за счет увеличения количества игроков хозяева стали увереннее держать мяч. Правда, с его доставкой в штрафную у них по-прежнему были проблемы, и на исходе часа игры Абаскаль бросил в бой Соболева и Томаша Тавареша.

Но замены сработали не у него, а у Гончаренко. В ответ он выпустил на фланг Тавареша воспитанника «Спартака» Александра Юшина. И уже через минуту тот убежал от португальца и прострелил в центр, где Бикфалви в падении переправил мяч в сетку. Антигероем эпизода стал тот самый вынужденно вышедший Маслов – сначала застрял сзади, из-за чего Юшин избежал офсайда, затем не прервал прострел и потерял за спиной румынского полузащитника. Болельщикам оставалось лишь горько вздохнуть, осознав значение Джикии для команды.

И СНОВА ЛИТВИНОВ!

В оставшееся время спартаковцы отчаянно штурмовали ворота Помазуна. Особенно активен был левый фланг, где Тавареш поддерживал каждую атаку. Они с Квинси были одними из самых заметных игроков концовки матча. А вот связка на противоположном краю Даниил Денисов – Игнатов разочаровывала, но Абаскаль тянул с выходом Зиньковского аж до 74-й минуты.

С его выходом красно-белые закружили невероятную карусель и уже через минуту сравнял счет. Это Литвинов полез через центр аж двумя стеночками подряд – с Промесом и Кристофером Мартинсом – и, получив пас пяткой от последнего, пробил низом мимо Помазуна. Это 11-й гол «Спартака» в последнюю 15-минутку – самый результативный отрезок для москвичей в нынешнем сезоне.

МЕШКОВ ОТОБРАЛ У СОБОЛЕВА ЧИСТЫЙ ГОЛ?!

Ну, а в самой концовке случился очередной судейский скандал. Мешков поторопился свистнуть нарушение правил со стороны Перейры против Помазуна во время подачи на линию вратарской, после чего Соболев послал мяч в пустые ворота, однако на самом деле вратарь столкнулся с собственным защитником.

Не очень понятно, что так долго просматривал ВАР, но он встал на сторону судьи. Увидели фол? Офсайд (его точно не было)? Отреагировали на свисток? В любом случае, Мешков спровоцировал чудовищный скандал, и его ждет одна из самых неприятных недель в жизни.

В итоге хотя «Спартаку» и удалось спастись от поражения, о гонке за «Зенитом» можно забыть. Не упустить бы вторую строчку. «Уралу» же удалось продлить серию без поражений до восьми матчей в РПЛ и одновременно прервать серию поражений от «Спартака» на отметке «пять».

РПЛ. 18-й тур

«Спартак» - «Урал» - 2:2 (1:1)

Голы: Влут, 29 – с пенальти – 0:1. Литвинов, 45+3 – 1:1. Бикфалви, 64 – 1:2. Литвинов, 75 – 2:2.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Н. Чернов (Маслов, 15), Дуарте (Мартинс, 74), Хлусевич (Тавареш, 60), Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 74), Промес, Николсон (Соболев, 59).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе (Бегич, 79), Эммерсон, Филипенко, Бевеев, Сунгатуллин (Мишкич, 63), Влут, Бикфалви (Татаринов, 90+4), Ранджелович (Юшин, 63), Егорычев, Каштанов.

Предупреждения: Влут, 19. Дуарте, 28. Маслов, 57. Гогличидзе, 68. Пруцев, 90+3.

Судья: Мешков (Дмитров).