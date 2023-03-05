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«Уфа» разгромила «Велес» в матче Первой лиги и покинула зону вылета

Игра между командами стала первой после зимнего перерыва.
05 марта 2023 14:10
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Уфы» разгромили «Велес» в первом матче Первой лиги после зимнего перерыва. Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Алексей Евсеев (10-я минута), Эрвинг Ботака-Йобома (54) и Роман Минаев (82). Автогол на счету игрока «Велеса» Валерия Почивалина (85). У гостей гол на счету Геворка Саркисяна (45).

«Уфа» прервала серию из семи матчей без побед (пять поражений, две ничьих), набрала 21 очко и покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место. «Велес» (20 очков) опустился на 15-ю строчку. В матче 22-го тура «Уфа» 12 марта в гостях сыграет с «Волгарем», а «Велес» в тот же день примет «Нефтехимик».

источник: «Советский спорт»
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