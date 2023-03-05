Тульский «Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче Первой лиги

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо». Встреча в столице Дагестана завершилась нулевой ничьей.

В межсезонье тренер «Арсенала» Олег Кононов ушел в отставку, и этот матч стал первым для нового наставника Александра Сторожука, ранее возглавлявшего «Краснодар».

После 21 тура «Арсенал» набрал 33 очка и переместился на пятое место в Первой лиге, «Динамо» с 27 очками занимает 11-е место.

В следующем туре 12 марта «Арсенал» примет «Родину», а «Динамо» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровск».