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Первые голы Джорджевича за «Сочи» принесли клубу домашнюю победу над ЦСКА в 18-м туре РПЛ

Курбан Бердыев начал с победы.
Первые голы Джорджевича за «Сочи» принесли клубу домашнюю победу над ЦСКА в 18-м туре РПЛ
05 марта 2023 21:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Сочи"

«Сочи» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги победил ЦСКА со счетом 2:0.

В составе команды, которую в зимнем перерыве принял Курбан Бердыев, дебютным голом за клуб на 71-й минуте отличился Лука Джорджевич, через семь минут черногорский форвард оформил дубль.

«Барсы» набрали 28 очков и поднялись на седьмое место. «Армейцы» имеют на одно очко больше и располагаются на пятой позиции.

В следующем туре «Сочи» примет 10 марта «Оренбург», ЦСКА спустя два дня сыграет дома против «Крыльев Советов».

РПЛ

18-й тур

«Сочи» (Сочи) - ЦСКА (Москва) - 2:0 (0:0)

Гол: Джорджевич, 71, 78

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 88), Терехов, Мещанинов, Дркушич, Макарчук, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Сарвели (Бурмистров, 69), Мелкадзе (Джорджевич, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Глебов, 86), Набабкин (Мухин, 80), Мойзес, Виллиан Роша, Носков, Медина (Ермаков, 81), Карраскаль (Заболотный, 81), Кучаев (Здьелар, 71), Мендес, Чалов.

Предупреждения: Сарвели, 10, Карраскаль, 63, Мелкадзе, 66, Глебов, 90.

источник: «Советский спорт»
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