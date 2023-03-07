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Гути призвал Кварацхелию перейти в «Реал»

По данным прессы, на грузинского вингера претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
07 марта 2023 12:07
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист «Реала» Гути прокомментировал заявление вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который назвал его своим кумиром.

«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», – заявил Гути в эфире испанского ТВ.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А 22-летний Кварацхелия провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов и 6 (2+4) очков.

Ранее сообщалось, что за выступлением полузащитника следят «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

источник: «Советский спорт»
Гути призвал Кварацхелию перейти в «Реал»
По данным прессы, на грузинского вингера претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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