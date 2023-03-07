Гути призвал Кварацхелию перейти в «Реал»

Бывший футболист «Реала» Гути прокомментировал заявление вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который назвал его своим кумиром.

«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», – заявил Гути в эфире испанского ТВ.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А 22-летний Кварацхелия провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов и 6 (2+4) очков.

Ранее сообщалось, что за выступлением полузащитника следят «Манчестер Сити» и «ПСЖ».