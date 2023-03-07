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Дмитрий Селюк: Карпин не дал Дзюбе обогнать Кержакова

Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России по футболу на два товарищеских матча с Ираном и Ираком. 
07 марта 2023 13:15
автор: Юрий Волохов

В составе нет Артема Дзюбы, который в первом же матче в РПЛ за «Локомотив» сделал хет-трик. Причем забил эти три гола именно в ворота «Ростова», команды Карпина.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Карпин не вызвал Дзюбу из-за их сложных отношений, о которых хорошо известно в футбольном мире.

- Придумали отмазку, мол, Дзюба старый - 34 года. Месси в 35 стал чемпионом мира. Зато вызваны Песьяков и Джанаев, одному 34, второму - 35. Они что, перспективная молодежь?

Дзюба готов играть у него есть цель – обогнать Кержакова по забитым голам за сборную. Он бы рвал и метал. Теперь не обгонит – Карпин не дал.

Напомним, на счету Артема Дзюбы 55 матчей за сборную России и 30 голов. Завершивший карьеру Александр Кержаков провел 91 матч и забил 30 голов.

Сборная России 23 марта со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта с командой Ирака в Сочи.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Селюк: Карпин не дал Дзюбе обогнать Кержакова
Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России по футболу на два товарищеских матча с Ираном и Ираком. 
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