Алексей Сафонов: Думаю, Карпин обговорил вызов Головина и Леши Миранчука заранее

В составе нет 34-летнего Артема Дзюбы, но зато вызваны два наших самых звездных легионера – Александр Головин и Алексей Миранчук.

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Карпин обговорил с ними вызов заранее.

- Многие считают, что не стоило дергать в разгар сезона Головина и Алексея Миранчука.

- Думаю, Карпин обговорил с ними вызов заранее. И с их клубами. Давно не вызывались, нужно, чтоб с ребятами был личный контакт, а не по скайпу. Не думаю, что такие решения принимаются спонтанно. Поговорить, узнать настроение. Сейчас все равно в европейских чемпионатах перерыв на игры сборной.

Сборная России 23 марта со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта с командой Ирака в Сочи.