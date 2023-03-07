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В РПЛ официально объявили о переносе матча «Торпедо» - «Урал» в Химки

Газон стадиона «Лужники», на котором ранее планировалось провести встречу, находится в неудовлетворительном состоянии для игры. 
07 марта 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

Матч 19-го тура чемпионата России между «Торпедо» и «Уралом» пройдет на «Арене Химки», а не в «Лужниках», как это планировалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что химкинский стадион является резервной домашней ареной черно-белых в этом сезоне. Ранее московский клуб обратился в лигу с просьбой перенести матч.

Сообщается, что причиной переноса встречи стала недостаточно готовое состояние газона в «Лужниках».

Напомним, что матч должен состояться в субботу, 11 марта. Начало встречи 13:00 по московскому времени. В настоящий момент «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков после 18 матчей. «Урал» располагается на десятой строчке с 22 очками.

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