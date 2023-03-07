«Ювентус» активировал опцию выкупа Мойзе Кина

В «Ювентусе» довольны выступлением нападающего Мойзе Кина. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб выкупил игрока у «Эвертона».

«Полное соглашение было достигнуто еще в прошлом году, Кин может считаться на 100% игроком «Ювентуса», – сообщил журналист в соцсети.

Напомним, Кину 23 года. Он оказался в системе турицнев в 2016 году, а в августе 2019-го клуб продал форварда в «Эвертон» за 27,50 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А итальянец провел 23 матча и забил 5 голов.