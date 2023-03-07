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Главный скаут «Реала» встретился с отцом Беллингема

Испанцы рассматривают игрока на замену Луки Модрича или Тони Крооса.
07 марта 2023 22:53
автор: Артур Гичунцев

Мадридский «Реал» не оставляет попыток подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, глава скаутской службы «сливочных» Хуни Калафат встретился с отцом игрока в лондонском отеле. В ходе беседы представитель испанского гранда представил проект клуба и рассказал о роли в нем английского футболиста.

Отмечается, что «Реал» рассматривает Беллингема в качестве замены Луки Модрича или Тони Крооса. Окончательное решение по этим игрокам будет принято позже.

Ранее сообщалось, что 22-летний хавбек получил предложение от «Ливерпуля» и хочет присоединиться к «красным».

источник: «Советский спорт»
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