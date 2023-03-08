Тухель может сменить Моуриньо в «Роме»

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Рому» в случае ухода Жозе Моуриньо с поста главного тренера команды, сообщают британские СМИ.

По данным источника, именно Тухель является основным кандидатом в качестве преемника.

Тухель до сентября 2022 года работал в «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/21, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть итальянский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. После 25 туров «Рома» набрала 47 очков и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы серии А.