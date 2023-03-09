Рэшфорд является третьим лучшим бомбардиром Европы в этом сезоне 

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом». Нападающий «красных дьяволов» открыл счет встречи на 6-й минуте.

Таким образом, английский игрок записал на свой счет 26-й забитый мяч в текущем сезоне и вышел на третье место среди лучших бомбардиров Европы. Больше 25-летнего игрока во всех турнирах забили лишь форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (33 гола) и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (30).

В нынешнем сезоне Лиге Европы футболист манкунианцев отыграл семь матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

После первого тайма встречи «Манчестер Юнайтед» и «Бетис» играет вничью (1:1)