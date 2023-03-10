«Спартак» заплатит 130 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» в общей сложности на 130 тысяч за поведение болельщиков красно-белых на домашнем матче 18-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала».

«На 81-й минуте болельщиками «Спартака» с сектора С109 в сторону помощника судьи была брошена зажигалка. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения с сектора А2. Если помните, мы раньше условно закрывали сектор D, поэтому за данное нарушение штраф 80 тысяч рублей», - приводит пресс-служба РФС слова главы КДК Артура Григорьянца.

Напомним, всего встречу посетили чуть более четырех тысяч зрителей. Игра стала первой для домашней арены красно-белых, на которую допускались только болельщики, оформившие fan ID.

Матч завершился со счетом 2:2.