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«Спартак» заплатит 130 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом»

Встречу посетили чуть больше четырех тысяч зрителей.
«Спартак» заплатит 130 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом»
10 марта 2023 14:39
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» в общей сложности на 130 тысяч за поведение болельщиков красно-белых на домашнем матче 18-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала».

«На 81-й минуте болельщиками «Спартака» с сектора С109 в сторону помощника судьи была брошена зажигалка. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения с сектора А2. Если помните, мы раньше условно закрывали сектор D, поэтому за данное нарушение штраф 80 тысяч рублей», - приводит пресс-служба РФС слова главы КДК Артура Григорьянца.

Напомним, всего встречу посетили чуть более четырех тысяч зрителей. Игра стала первой для домашней арены красно-белых, на которую допускались только болельщики, оформившие fan ID.

Матч завершился со счетом 2:2.

источник: РФС
«Спартак» заплатит 130 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом»
«Спартак» заплатит 130 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом»
Встречу посетили чуть больше четырех тысяч зрителей.
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