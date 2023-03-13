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Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что бразилец интересен клубам АПЛ.
13 марта 2023 11:24
автор: Артур Гичунцев

Форвард сборной Бразилии Неймар не намерен покидать «ПСЖ». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.

По его данным, нападающий хочет отработать свой контракт, действующий до 2027 года, после чего объявит о завершении карьеры.

Напомним, Неймару 31 год. За парижан он выступает с 2017-го. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

Ранее стало известно, что футболист получил тяжелую травму колена и выбыл на длительный срок. По официальным данным, бразилец больше не сыграет в этом сезоне.

источник: «Советский спорт»
Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что бразилец интересен клубам АПЛ.
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