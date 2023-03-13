Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ»

Форвард сборной Бразилии Неймар не намерен покидать «ПСЖ». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.

По его данным, нападающий хочет отработать свой контракт, действующий до 2027 года, после чего объявит о завершении карьеры.

Напомним, Неймару 31 год. За парижан он выступает с 2017-го. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

Ранее стало известно, что футболист получил тяжелую травму колена и выбыл на длительный срок. По официальным данным, бразилец больше не сыграет в этом сезоне.