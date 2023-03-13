Адвокат Добровинский: Эскорт – это не интим за деньги, Зареме нет смысла идти в суд

– Вопрос в том, считать слово «эскорт» оскорблением или нет. Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет. Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово «эскорт» не значит, интим за деньги. Кроме того, если представить судебный процесс Салихова-Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов, и если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это «звание» за ней закрепится. Я считаю, что смысла идти в суд нет, – прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Подробнее о споре г-жи Салиховой и г-жи Смородской – по ссылке.