Гвардиола сравнил АПЛ с чемпионатами Испании, Германии и Италии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень АПЛ. По словам испанца, чемпионат Англии ни в чем не уступает другим европейским лигам.

«Когда в четвертьфинал Лиги чемпионов проходят три-четыре команды из одной страны, все говорят, что это лучшая лига. Но чемпионат Англии так же хорош, как и Испании, Германии, Италии», – добавил тренер, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Напомним, до прихода в «Манчестер Сити» Гвардиола тренировал мюнхенскую «Баварию», а также «Барселону». С каталонским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, а также ряд других трофеев. Кроме того, Гвардиола имеет опыт выступления в чемпионате Италии. Там он играл за «Брешию» и «Рому».