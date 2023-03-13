ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гвардиола сравнил АПЛ с чемпионатами Испании, Германии и Италии

Рулевой «Манчестер Сити» был немногословен.
Гвардиола сравнил АПЛ с чемпионатами Испании, Германии и Италии
13 марта 2023 20:07
автор: Артур Гичунцев
автор фото: IMAGO

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень АПЛ. По словам испанца, чемпионат Англии ни в чем не уступает другим европейским лигам.

«Когда в четвертьфинал Лиги чемпионов проходят три-четыре команды из одной страны, все говорят, что это лучшая лига. Но чемпионат Англии так же хорош, как и Испании, Германии, Италии», – добавил тренер, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Напомним, до прихода в «Манчестер Сити» Гвардиола тренировал мюнхенскую «Баварию», а также «Барселону». С каталонским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, а также ряд других трофеев. Кроме того, Гвардиола имеет опыт выступления в чемпионате Италии. Там он играл за «Брешию» и «Рому».

источник: «Советский спорт»
«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Дембеле 
«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Дембеле 
Французский форвард присоединился к каталонскому клубу в 2017 году.
13.03.2023 20:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Де Брюйне заявил, что АПЛ стала сложнее в последние годы 
По мнению бельгийца, любая команда чемпионата Англии может позволить себе высококлассных игроков.
13.03.2023 20:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гвардиола сравнил АПЛ с чемпионатами Испании, Германии и Италии
Гвардиола сравнил АПЛ с чемпионатами Испании, Германии и Италии
Рулевой «Манчестер Сити» был немногословен.
13.03.2023 20:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нападающий «Кристал Пэлас» Заа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 
У ивуарийского игрока истекает контракт с «орлами» ближайшим летом. 
13.03.2023 20:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» объявила о сотрудничестве с «Лос-Анджелесом»
«Бавария» объявила о сотрудничестве с «Лос-Анджелесом»
В настоящее время калифорнийский клуб выступает в MLS. 
13.03.2023 19:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мерсон – об Эдегоре: Это лучший полузащитник АПЛ в данный момент 
Мерсон – об Эдегоре: Это лучший полузащитник АПЛ в данный момент 
По мнению футбольного эксперта, норвежец оказывает ключевое влияние на игру «Арсенала».
13.03.2023 19:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги
Владикавказский клуб идет третьим в турнирной таблице турнира.
13.03.2023 19:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гвардиола – об ответном матче с «Лейпцигом»: Завтра игра будет диктовать, что нам делать 
Гвардиола – об ответном матче с «Лейпцигом»: Завтра игра будет диктовать, что нам делать 
В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл с немецкой командой вничью. 
13.03.2023 19:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
​«Барселона» намерена продлить контракт с Бускетсом 
​«Барселона» намерена продлить контракт с Бускетсом 
По данным испанского журналиста, сине-гранатовые предложили 34-летнему игроку новое трудовое соглашение.
13.03.2023 18:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Спартака» Умяров может пропустить остаток сезона
Футболист перенес операцию на пятой плюсневой кости.
13.03.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика