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Очередная травма Погба взбесила руководство «Ювентуса». Игрок может быть продан летом

В нынешнем сезоне француз провел всего 2 матча.
Очередная травма Погба взбесила руководство «Ювентуса». Игрок может быть продан летом
13 марта 2023 21:53
автор: Артур Гичунцев

В «Ювентусе» недовольны частыми травмами Поля Погба. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, очередное повреждение полузащитника взбесило руководство «старой синьоры». В клубе даже заговорили о возможной продаже 29-летнего футболиста.

Напомним, Погба получил мышечную травму на тренировке. Он отрабатывал удары со стандартного положения.

К слову, хавбек вернулся в «Юве» в июле 2022 года. Он был подписан на правах свободного агента. В нынешнем сезоне француз провел 2 матча и не отметился голевыми действиями на поле. Его возвращение в строй ожидается через месяц.

источник: «Советский спорт»
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