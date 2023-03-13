Очередная травма Погба взбесила руководство «Ювентуса». Игрок может быть продан летом

В «Ювентусе» недовольны частыми травмами Поля Погба. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, очередное повреждение полузащитника взбесило руководство «старой синьоры». В клубе даже заговорили о возможной продаже 29-летнего футболиста.

Напомним, Погба получил мышечную травму на тренировке. Он отрабатывал удары со стандартного положения.

К слову, хавбек вернулся в «Юве» в июле 2022 года. Он был подписан на правах свободного агента. В нынешнем сезоне француз провел 2 матча и не отметился голевыми действиями на поле. Его возвращение в строй ожидается через месяц.