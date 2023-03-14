Малком рассказал, как относится к гонке бомбардиров в РПЛ

Форвард «Зенита» Малком не стремится выиграть гонку бомбардиров РПЛ. По словам нападающего, для него важнее командные успехи.

«Для меня гонка бомбардиров не имеет никакого значения. Главное – брать титулы вместе с «Зенитом». Конечно, круто, что я в числе лучших бомбардиров, и, если все сложится, буду рад стать первым, но клубные успехи всегда выше личных», – заявил бразилец клубной пресс-службе.

В данный момент 26-летний Малком занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. В его активе 16 голов. Столько же у вингера «Спартака» Квинси Промеса, однако, голландец уступает форварду «Зенита», так как забил 2 мяча с пенальти.