РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Коне вне трансферного окна

Российский футбольный союз (РФС) разрешил подмосковным «Химкам» внести в заявку команды Ибрахима Коне вне трансферного окна, сообщается на официальном сайте РФС.

Такое решение принято на заседании комитета по статусу игроков РФС. Комитет удовлетворил заявление «Химок» о регистрации 24-летнего футболиста при представлении в Российскую премьер-лигу (РПЛ) всех необходимых документов.

Подмосковный клуб пока официально не объявлял о трансфере футболиста. Зимнее трансферное окно в России закрылось 22 февраля.