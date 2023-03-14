Уткин раскритиковал Баринова за выход на поле в матче с «Акроном»: Он мог бы быть умнее

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал появление Дмитрия Баринова в матче Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом».

Напомним, полузащитник красно-зеленых не имел права выходить на поле из-за дисквалификации. Теперь столичному клубу грозит техническое поражение со счетом 0:3.

«Жаль «Локо», но по любому регламенту участие в матче дисквалифицированного игрока – технарь и только технарь.

И Баринова жалко. Но и он мог бы сам быть умнее», – написал Уткин в соцсети.

В «Локомотиве» пока не объяснили, почему Баринов появился на поле.