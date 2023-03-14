Анчелотти оценил игру Кварацхелии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о выступлении вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия – отличный футболист. У него отличная связка с Виктором Осимхеном, они очень эффективны», – заявил тренер итальянским СМИ.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист, известный в России по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», провел за «Наполи» 28 матчей и забил 13 голов. Также на его счету 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» входит в число претендентов на Кварацхелию. Сам полузащитник не стал скрывать, что всегда мечтал оказаться в мадридском гранде.