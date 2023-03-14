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Галактионов связал поражение от «Акрона» с некачественным полем и усталостью футболистов

Кроме того, специалист подчеркнул, что его команда провалила первый тайм.
14 марта 2023 21:15
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона» (1:1, серия пенальти – 6:7) в матче Кубка России.

По словам специалиста, его команда провалила первый тайм, а именно – играла недостаточно агрессивно и активно с первых минут матча.

«Возможно, это связано с тем, что мы приспосабливались к полю, возможно, из-за того, что играем через два дня на третий. Но это все вторично.

На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. И у соперника были шансы. К сожалению, уступили в серии пенальти», – добавил тренер в интервью клубной пресс-службе.

Добавим, что московский клуб завершил борьбу за Кубок России, а тольяттинская команда пробилась в 1-й этап полуфинала Пути регионов.

источник: ПФК «Локомотив»
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