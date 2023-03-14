«Спартак» не смог обыграть «Урал» в первом полуфинальном матче Кубка России

Сегодня, 14 марта, московский «Спартак» провел первый матч с «Уралом» в ½ финала Кубка России. Встреча прошла на «Открытии Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий красно-белых Квинси Промес, забивший на 21-й минуте. Гости ответили точным ударом полузащитника Юрия Железнова. Он поразил ворота красно-белых на 67-й минуте.

Таким образом, судьбу выхода в финал команды определят в ответном матче. Встреча пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.

Кубок России. ½ финала Пути РПЛ

Первый матч

«Спартак» – «Урал» – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 21 Промес, 1:1 – 67 Железнов.

«Спартак»: Максименко, Томаш Тавареш, Джикия, Маслов, Литвинов, Хлусевич (Денисов, 46), Мартинс Перейра, Пруцев (Зобнин, 46), Промес, Игнатов (Зиньковский, 69), Мелешин.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Бегич, Гогличидзе, Мишкич, Влут (Подберезкин, 75), Юшин (Железнов, 64), Егорычев (Бикфалви, 64), Сунгатулин (Мамин, 86), Каштанов (Татаринов, 64).

Предупреждения: Егорычев (51), Помазун (83).