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​«ПСЖ» приостановил переговоры с Месси о продлении контракта 

Парижский клуб опасается не соответствовать финансовому фейр-плей. 
​«ПСЖ» приостановил переговоры с Месси о продлении контракта 
14 марта 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков
автор фото: DPA

Руководство «ПСЖ» принял решение приостановить переговоры о продлении контрактов с двумя игроками команды. Речь идет о нападающем Лионеле Месси и защитнике Серхио Рамосе. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что у обоих футболистов истекают соглашения с красно-синими в конце нынешнего сезона.

По информации источника, парижане не хотят столкнуться с новыми проблемами, связанными с несоответствием с финансовым фейр-плей, поэтому рассчитывают возобновить переговоры с испанцем и аргентинцем ближайшим летом.

Добавим, что Месси и Рамос присоединились к «ПСЖ» в 2021 году на правах свободных агентов.

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