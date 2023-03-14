​«ПСЖ» приостановил переговоры с Месси о продлении контракта 

Руководство «ПСЖ» принял решение приостановить переговоры о продлении контрактов с двумя игроками команды. Речь идет о нападающем Лионеле Месси и защитнике Серхио Рамосе. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что у обоих футболистов истекают соглашения с красно-синими в конце нынешнего сезона.

По информации источника, парижане не хотят столкнуться с новыми проблемами, связанными с несоответствием с финансовым фейр-плей, поэтому рассчитывают возобновить переговоры с испанцем и аргентинцем ближайшим летом.

Добавим, что Месси и Рамос присоединились к «ПСЖ» в 2021 году на правах свободных агентов.