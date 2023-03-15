В сборной Бразилии рассматривают кандидатуру Йоахима Лева

В сборной Бразилии продолжают поиски нового главного тренера. Как пишут немецкие СМИ, боссы «селесао» обратили внимание на экс-наставника сборной Германии Йоахима Лева.

Напомним, у руля немецкой команды Лев выигрывал чемпионат мира (2014), а также Кубок конфедераций (2017). Национальную сборную он покинул в 2021 году и с тех пор находится без работы.

Что касается бразильской команды, то после провала на ЧМ-2022 «селесао» отправили в отставку Тите.

Ранее сообщалось, что в сборной Бразилии рассматривают кандидатуры Жозе Моуринью («Рома») и Карло Анчелотти («Реал»).