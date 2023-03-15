«Крылья Советов» – ЦСКА: Писарский признан лучшим игроком матча (фото)

Сегодня, 15 марта, «Крылья Советов» и ЦСКА провели матч в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Как сообщает пресс-служба самарцев, звание лучшего футболиста досталось нападающему Владимиру Писарскому.
Напомним, при счете 1:0 в пользу армейцев форвард поразил ворота соперника и восстановил равновесие.
Всего в этом сезоне 27-летний Писарский отыграл 24 матча, забил 20 голов и отдал 2 ассиста. Он начинал кампанию в «Оренбурге», однако, в январе 2023-го стал игроком «Крыльев».
источник: «Советский спорт»