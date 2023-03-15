ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Крылья Советов» – ЦСКА: Писарский признан лучшим игроком матча (фото)

27-летний форвард отметился голом.
15 марта 2023 20:45
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 15 марта, «Крылья Советов» и ЦСКА провели матч в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Как сообщает пресс-служба самарцев, звание лучшего футболиста досталось нападающему Владимиру Писарскому.

Напомним, при счете 1:0 в пользу армейцев форвард поразил ворота соперника и восстановил равновесие.

Всего в этом сезоне 27-летний Писарский отыграл 24 матча, забил 20 голов и отдал 2 ассиста. Он начинал кампанию в «Оренбурге», однако, в январе 2023-го стал игроком «Крыльев».

источник: «Советский спорт»
«Крылья Советов» – ЦСКА: Писарский признан лучшим игроком матча (фото)
27-летний форвард отметился голом.
15.03.2023 20:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владимир Федотов: ЦСКА достиг положительного результата на поле соперника
Ответный матч в Москве пройдет 5 апреля.
15.03.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В сборной Бразилии рассматривают кандидатуру Йоахима Лева
Немецкий специалист находится без работы с 2021 года.
15.03.2023 20:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» — «Динамо». Стартовые составы на матч плей-офф Пути регионов Кубка России
Проигравшая команда завершит борьбу за трофей.
15.03.2023 19:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России
Игра прошла на стадионе «Самара Арена».
15.03.2023 19:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: На психологическом уровне игра для нас будет сложнее, чем для них
Первая встреча завершилась крупной победой «сливочных» (5:2).
15.03.2023 18:53
Футбол
Холанд: Я пришел в «Манчестер Сити» не для победы в АПЛ. Меня позвали, чтоб выиграть Лигу чемпионов
Англичане еще ни разу не побеждали в главном турнире Европы.
15.03.2023 18:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Заболотный выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче Кубка России с «Крыльями Советов»
Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.
15.03.2023 17:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Краснодар» обыграл на выезде «Ахмат» в матче плей-офф ФОНБЕТ Кубка России
Грозненский клуб больше тайма играл вдесятером.
15.03.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отборочного турнира ЧЕ-2024
Соревнование стартует 23 марта.
15.03.2023 16:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика