«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России

Сегодня, 15 марта, «Зенит» и московское «Динамо» сыграли в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались бело-голубые – 5:4.

Так, гол «Динамо» был забит уже на 10-й секунде: форвард бело-голубых Муми Нгамале мощно пробил по воротам соперника – мяч попал в правую штангу, после чего отскочил в спину голкипера «Зенита» Александра Васютина и влетел в ворота.

Сине-бело-голубые отыгрались на 36-й минуте: точным ударом отличился полузащитник Зелимхан Бакаев. Больше команды забить не смогли.

В середине второго тайма нападающий «Зенита» Клаудиньо наступил на ногу форварду «Динамо» Константину Тюкавину, однако, главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти даже после просмотра VAR. Многие эксперты считают, что рефери допустил грубую ошибку.

Серия пенальти осталась за московским клубом (5:4). К слову, вратарь Игорь Лещук отразил два удара и помог своей команде пройти дальше.