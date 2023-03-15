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Писарский – об игре с ЦСКА: Сложный матч. Обидно, что не удалось победить

Встреча завершилась со счетом 2:2.
15 марта 2023 23:41
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский дал комментарий клубной пресс-службе после матча с ЦСКА (2:2) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Обидно, что не выиграли. Сложная игра была. Сегодня наиграли на ничью. Можем играть лучше.

Отмененный гол Бейла? Я не на сто процентов понимал, но предполагал, что могу находиться вне игры. Извиняюсь перед Бейлом», – сказал нападающий.

За выход в следующую стадию Кубка России команды поспорят в ответном матче, который пройдет 5 апреля в Москве.

источник: «Советский спорт»
Писарский – об игре с ЦСКА: Сложный матч. Обидно, что не удалось победить
Встреча завершилась со счетом 2:2.
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