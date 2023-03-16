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Осимхен считает, что «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне

Ранее итальянская команда вышла в четвертьфинал турнира.
Осимхен считает, что «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне
16 марта 2023 11:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен высказался о выходе своей команда в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что на предыдущей стадии турнира подопечные Лучано Спаллетти дважды обыграли «Айнтрахт» (2:0, 3:0). В двух играх с немецким клубом нигерийский нападающий отличился тремя забитыми мячами.

«Войти в историю после этой победы – потрясающе. Мы продолжаем мечтать, наша команда может выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, что мы на правильном пути. У нас отличный тренер. Посмотрим, что готовит нам будущее, но я думаю, что у нас есть хорошие шансы, – цитируют Осимхена французские СМИ.

Добавим, что «Наполи» впервые в своей клубной истории стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Следующий соперник «партенопейцев» на турнире станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

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