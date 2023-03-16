Тренер «Уфы» Халимбеков получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение 

Пресс-служба РФС объявила а том, что главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков дисквалифицирован два матча.

Отмечается, что 55-летний специалист позволил себе оскорбительное поведение в матче 22-го тура Первой Лиги с «Волгарем».

Очная встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу астраханского клуба,

В концовке встречи наставник «горожан» получил красную карточку и был удален с тренерской скамейки.

Добавим, что в настоящий момент «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 очко после 22 матчей.