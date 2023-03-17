Черчесов поставил перед «Ференцварошем» задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги еврокубковому сезону для своей команды и поставил перед собой новую цель.

«Мы должны гордиться тем, чего достигли. Это был очень долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, это очень хорошо, наши болельщики доказали, что они лучшие в Европе. Теперь моя цель - попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов», - сказал Черчесов венгерским журналистам.

«Ференцварош» завершил выступление в еврокубках проиграв в 1/8 финале Лиге Европы немецкому «Байеру» (0:2, 0:2) по сумме двух встреч.