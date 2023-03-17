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Левандовски объяснил, почему перешел в «Барселону»

Долгое время форварда связывали с «Реалом».
17 марта 2023 10:48
автор: Артур Гичунцев

Польский нападающий Роберт Левандовски рассказал, что побудило его подписать контракт с «Барселоной». По словам 34-летнего форварда, он принял такое решение после того, как ему предоставили проект клуба на ближайшие годы.

«Я всегда хотел играть в Ла Лиге. Вы знаете, что у «Барселоны» много проблем. Но когда я увидел путь, по которому они хотят пойти, я сказал: «Я могу быть частью этого». Я нашёл новый вызов и сказал себе, что готов принять его», – сказал футболист зарубежным СМИ.

Левандовски стал игроком «Барселоны» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард отыграл 21 матч, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач, а его команда идет на 1-й позиции.

источник: «Советский спорт»
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